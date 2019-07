Cosenza, dal Sassuolo arriva Broh

COSENZA - Nuovo arrivo per il Cosenza, che ha definito la trattativa per Jeremie Broh. E' ufficiale, infatti, il trasferimento in Calabria del centrocampista classe 1997, lo scorso anno al Padova, che arriva a titolo temporaneo dal Sassuolo. Questo il comunicato della società rossoblù: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Unione Sportiva Sassuolo Calcio per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Jérémie Delphin Broh Tonye. Il centrocampista, nato a Parma il 21 marzo 1997, arriva in rossoblù a titolo temporaneo. Alla prima esperienza nel settore giovanile del Parma, durante la stagione 2014/2015, riesce ad esordire in Serie A nel match vinto dai ducali sulla Fiorentina per tre reti a zero. Si mette in mostra nella stagione successiva nella Primavera del Sassuolo, quando suggella le 22 presenze stagionali con due gol, quattro assist e tante ottime prestazioni. Il 2016/2017 lo vive indossando le maglie di Pordenone e Südtirol. L’opportunità di timbrare il cartellino per 17 volte nel campionato di Serie B gliela offre il Padova, nell’annata appena andata in archivio. La firma sul contratto che andrà in scadenza il 30 giugno 2020 lo fa diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Lupi!".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO