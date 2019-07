Fiorentina, ufficiale: Vitor Hugo ceduto al Palmeiras

FIRENZE - Tempo di saluti in casa Fiorentina. Vito Hugo, difensore classe 1991, è stato ceduto al Palmeiras. E' ufficiale il ritorno in patria del brasiliano dopo due stagioni: con la viola, in serie A, ha messo insieme 49 presenze e un gol. Lo comunica la società toscana con una nota sul proprio sito: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franchescoli De Souza Vitor Hugo alla Sociedade Esportiva Palmeiras".

