Pogba, la Juve si allontana: "Real Madrid pronto all'assalto"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid è pronto all’assalto finale per acquistare Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, nei primi giorni di agosto si darà l'assalto al centrocampista del Manchester United, considerando che il calciomercato in Premier League chiude l'8 agosto. La recentissima sconfitta con l'Atletico Madrid per 7-3 ha fatto suonare un campanello di allarme tra dirigenti madrileni che sono intenzionati a presentare un'offerta ai Red Devils.

Pogba, il fratello firma per una squadra spagnola

Il Manchester United, dal canto suo, ha bisogno di incassare visti i tre costosi acquisti in via di definizione: il centrocampista offensivo dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes, il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic e il centrale difensivo dell'Everton Harry Maguire. C’è un indizio a favore dei Blancos: il fratello calciatore del centrocampista francese ex Juventus, Mathias Pogba, ha firmato per il Cd Manchego, squadra di Ciudad Real, città spagnola vicina a Madrid.