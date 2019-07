Napoli, senti Zidane: “James Rodriguez? Non so cosa succederà”

MADRID (Spagna) - Le domande su James Rodriguez sono inevitabili. Anche dopo il ko in Audi Cup contro il Tottenham, Zinedine Zidane ha preferito glissare sul futuro del colombiano che è stato comunque escluso dai convocati del Real nonostante la decisione dei blancos di farlo allenare in gruppo: “Non so cosa succederà - ha detto il tecnico francese -, siamo qui, giochiamo e penso solo a questo. Rinforzi? Fino al 31 agosto può succedere di tutto”. Contro gli Spurs assente anche Bale: “Non stava bene, è stata una decisione che abbiamo preso insieme. Ho parlato con i medici”. Zidane resta comunque positivo per l’inizio di stagione del suo Real: “So di avere una grande squadra, recupereremo gioco e fiducia, abbiamo soltanto bisogno di vincere una partita”. Napoli e Atletico restano sempre alla finestra.