Il Psv via dalla Champions avvicina Lozano al Napoli

NAPOLI - Hirving Lozano si avvicina sempre più al Napoli. Nicolas Pépé ha scelto l’Arsenal, James Rodriguez invece è al momento tenuto in stallo al Bernabeu. Il club azzurro ha ripreso i contatti con Mino Raiola, agente dell’attaccante del PSV, che ha definito qualche settimana fa il passaggio di Manolas dalla Roma alla società di De Laurentiis. C’è una carta che potrebbe giocare a favore del Napoli: la squadra olandese è stata eliminata dal Basilea nei preliminari di Champions League e trattenere l’esterno sarà davvero difficile. Ma Ancelotti preme sempre per avere James, ieri le parole di Zidane non hanno fatto altro che alimentare ulteriori dubbi sul futuro del colombiano: “Non so dove giocherà, noi siamo qui, giochiamo e pensiamo soltanto a questo”.