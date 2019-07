Lazio, il portiere Adamonis in prestito al Catanzaro

ROMA - Tramite una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato "di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis alla U.S. Catanzaro". L'estremo difensore lituano, classe 1997, si trasferisce in Calabria in prestito secco: nella scorsa stagione ha militato con la Casertana, mentre precedentemente aveva indossato la casacca della Salernitana. Il portiere, a quanto si apprende da un comunicato del Catanzaro, "si è già aggregato al gruppo, a disposizione di mister Auteri".

