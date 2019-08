Ascoli, dal Parma arriva Da Cruz

ASCOLI PICENO - Colpo in attacco per l'Ascoli. I bianconeri si assicurano le prestazioni dell'attaccante Alessio Da Cruz, che arriva nelle Marche in prestito dal Parma fino al 30 giugno 2020 con diritto di opzione e contro-opzione. Il classe 1992 vanta tre presenze in serie A con i gialloblù. Questa la nota ufficiale del club: "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l'acquisizione dal Parma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con diritto di opzione e contro opzione delle prestazioni sportive di Alessio Sergio Fernando Da Cruz. Attaccante esterno, classe '97, di nazionalità olandese, Da Cruz è cresciuto nei settori giovanili di Ajax, Almere e Twente; fa della duttilità una delle sue migliori caratteristiche: ala sinistra, ala destra e punta centrale le posizioni che ha ricoperto maggiormente. In Italia ha vestito le maglie di Novara, Parma e Spezia. Vanta anche tre presenze in Serie A coi crociati. Da Cruz ha raggiunto il ritiro dell'Ascoli Calcio a Sarnano e si è messo subito a disposizione di Mister Zanetti. Al neo bianconero il caloroso benvenuto del Club con l'auspicio che dia un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi stagionali".

