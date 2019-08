Spezia, ufficiale: preso Capradossi

LA SPEZIA - Elio Capradossi torna a La Spezia. Il difensore, già in Liguria nella scorsa stagione di B con 20 presenze, è ufficialmente un giocatore bianconero. Il classe 1996, infatti, è stato prelevato a titolo definitivo dalla Roma. Questa la nota della società spezzina: "Lo Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'A.S. Roma le prestazioni sportive del difensore classe 1996, Elio Capradossi, già in maglia bianca nella scorsa stagione, scendendo in campo in 20 occasioni. Il difensore nativo di Kampala ha sottoscritto un contratto della durata di quattro anni ed ora è pronto a difendere ancora una volta i colori delle Aquile".