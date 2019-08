Van de Beek al Real Madrid: i tifosi della Juve sognano Pogba

MADRID (Spagna) - Donny Van de Beek è a un passo dal Real Madrid. Il quotidiano Marca scrive che la società di Florentino Perez e il centrocampista dell’Ajax hanno raggiunto un accordo totale sull’ingaggio: il patron dei blancos adesso proverà l’affondo decisivo per convincere il club olandese a lasciar partire uno dei suoi talenti più pregiati. Si parla di una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro. “È vero, c’è l’interesse del Real - ha confermato Van de Beek -. Per adesso, però, penso soltanto ad allenarmi e ai prossimi impegni con la squadra”. L’Ajax si sarebbe già rassegnata: vedrà andar via l’ennesimo fuoriclasse dopo le cessioni di De Jong al Barcellona e di De Ligt alla Juve.

Pogba-Juve, Milinkovic-United

L’arrivo di Van de Beek, continua Marca, non dovrebbe precludere l’acquisto di Paul Pogba. A Madrid continuano a lavorare per regalare a Zidane il fuoriclasse dello United. I tifosi della Juve, però, non sembrano essere dello stesso avviso. La maggior parte del popolo bianconero adesso sogna realmente il ritorno del Polpo, in bianconero dal 2012 al 2016. In questo “gioco” a incastro c’entra anche Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio, corteggiato dallo United, al momento sembra essere parcheggiato in attesa che venga definito il futuro del collega francese.

Ten Hag lo…ufficializza

“È stato molto importante per noi nella scorsa stagione e ha cominciato questa con entusiasmo, freschezza e molta energia - ha dichiarato il tecnico dell’Ajax Ten Hag -. La sua partenza è una perdita, però sapevamo che poteva succedere. Non volevamo perderlo e abbiamo fatto tutto il possibile per mantenerlo all'Ajax, però quando un club di questo calibro entra in scena, la cosa è difficile”.