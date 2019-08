GENOVA - Sembrava fatta per l'arrivo del fantasista argentino Pedro De La Vega al Genoa. Il classe 2001, infatti, sarebbe dovuto arrivare in Liguria grazie alla sinergia con l'Inter, ma si è di fatto tolto dal mercato rinnovando il contratto con il suo Lanús fino al 2023. Almeno per il momento De La Vega non si muoverà dall'Argentina: sfuma così, per il Genoa, una trattativa che sembrava chiusa da diverso tempo.