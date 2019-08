“Pogba salta la sfida col Milan. C'entra il mercato?”

MANCHESTER (Inghilterra) - Il mercato deve ancora fare i conti con Paul Pogba. Il centrocampista francese continua a essere l’oggetto del desiderio di Real (nonostante il quasi certo arrivo di Van de Beek dall’Ajax) e Juve: il mancato impiego nella partita di ICC contro il Milan, in programma oggi pomeriggio a Cardiff, potrebbe essere interpretato come un segnale. Ufficialmente è fuori per un problema alla schiena, ma sta di fatto che il Polpo non è salito sull’aereo che ha portato lo United in Galles. E in Inghilterra, ovviamente, hanno ricamato un bel po’ su quest’assenza, mettendo l’accento sulla voglia matta che Pogba ha di lasciare la Premier. A forzare la mano, nelle scorse settimane, anche il suo agente Mino Raiola che ha dichiarato finita l’esperienza del suo giocatore con la maglia dei Red Devils. Il problema è uno solo: bisognerà prendere in fretta una decisione perché il mercato di Premier chiude giovedì prossimo.