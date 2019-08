Icardi aspetta ma ecco perché l'Inter ha fretta

MILANO - Comunque andrà a finire, la vicenda Lukaku avrà ripercussioni su quella di Mauro Icardi. L'argentino, che nell’Inter non giocherà più, resta nel mirino della Juventus, pronta a sferrare un assalto se non riuscirà ad arrivare al belga del Manchester. E’ chiaro che in un’eventuale trattativa tra i bianconeri e i nerazzurri per il bomber di Rosario la rivalità tra le due big del calcio italiano peserà. Soprattutto perché i club di Agnelli e Zhang stanno vivendo un’estate di dispetti e colpi bassi. Un antipasto bello piccante di quello che tra meno di tre settimane succederà sul campo.

[...] L’ad, Ausilio e Baccin sono disposti a tenere Icardi ad allenarsi ad Appiano anche per un’intera stagione a patto di non svenderlo alla rivale per eccellenza. Soprattutto perché le mosse bianconere su Lukaku e l’alleanza con la Roma qualche disturbo all'Inter lo hanno creato. [...] L'ex capitano vive la vicenda con distacco. Riguardo al suo futuro è sereno.

La regola della Fifa che mette fretta al club

Potrà liberarsi tra un anno a parametro zero se l’Inter non lo utilizzerà almeno nel 10% delle partite ufficiali della stagione? L’articolo 15 del regolamento della Fifa prevede per i giocatori "affermati" questa possibilità (risoluzione del contratto per giusta causa sportiva) e l’Inter non a caso spera che la vicenda si risolva prima. Con la cessione di Mauro al Napoli o alla Roma (destinazioni più gradite a Marotta) oppure con un’offerta importante da parte della "nemica" Juve.

Mauro Icardi in azione con la maglia dell'Inter