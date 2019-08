Ufficiale: Yazici al Lilla

ROMA - Yusuf Yazici è ufficialmente un nuovo calciatore del Lilla. Il centrocampista classe '97 passa dal Trabzonspor al club francese per 16,5 milioni (20 era la richiesta iniziare dei turchi) e firma un contratto quinquennale. Il centrocampista turco in questa finestra di mercato era stato accostato anche alla Lazio, come possibile sostituto di Milinkovic-Savic. La trattativa si è poi raffreddata e il Lilla ha affondato il colpo. Il club francese ha già dato il benvenuto al turco sul proprio sito e, attraverso le parole del vicepresidente Marc Ingla, ha espresso tutto il proprio entusiasmo circa l'esito dell'operazione: "La firma di Yusuf è una grande soddisfazione per il LOSC. Questa è un'operazione importante per il club, ma Yusuf è anche un giocatore importante, già molto popolare e famoso nel suo paese nonostante la sua giovane età. È stato un leader al Trabzonspor ed è un elemento importante della propria nazionale. Ha grandi qualità tecniche, un'ottima qualità nel tiro e con il suo straordinario piede sinistro arricchirà ulteriormente la nostra squadra per la prossima stagione. Siamo fiduciosi che continuerà la sua crescita con noi, che rivelerà rapidamente il suo talento in Ligue 1 con la maglia del Lilla e che sarà in grado di aiutare la nostra squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Benvenuto!".