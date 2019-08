Icardi rifiuta la Roma, ecco il motivo

Se Mauro Icardi resterà all’Inter, a meno di clamorose sorprese, sarà inserito nell’elenco dei giocatori che potranno giocare in Serie A, mentre è assai concreto il rischio che sia escluso da quello per la Champions League. Per la consegna delle liste manca ancora tempo (la prima alla Lega Serie A da viale della Liberazione dovranno inviarla entro le ore 12 di domenica 25; la seconda alla Uefa invece va trasmessa il giorno dopo la chiusura del mercato), ma è chiaro che un certo tipo di riflessioni nella sede nerazzurra e alla Pinetina le stanno già facendo anche perché l’Inter con il suo ex capitano non ha intenzione di cambiare linea: nessuna chances di vederlo giocare di nuovo in prima squadra, ma al tempo stesso massima attenzione a non commettere passi falsi o inadempienze che possano portare a una battaglia legale. Marotta e Ausilio sperano sempre che entro la fine della sessione estiva del mercato Maurito dia il suo ok alla partenza. Finora però questa apertura non c’è stata e un altro giorno è passato senza che nella testa del centravanti di Rosario sia rimbalzato il pensiero di un domani lontano dalla Pinetina.

Con il Napoli che si è orientato in maniera decisa su Lozano, la società di De Laurentiis potrebbe tornare su Icardi solo sulle ultime curve del mercato, diciamo con un’offerta last minute, ma non con una proposta immediata da 75-80 milioni come l’Inter si aspetta. La Juventus, se davvero non tenterà un ultimo affondo per Lukaku, rimane la destinazione più probabile perché Maurito ai bianconeri non direbbe di no e perché Sarri lo stima. Il problema sono i pessimi rapporti tra i club e la volontà dell’Inter di non fare sconti ai "nemici". Resterebbe la Roma che in teoria, dopo aver parlato con il calciatore, un'offerta all'Inter che comprenda il cartellino di Dzeko e soldi (40 milioni) potrebbe farla, ma in questo momento il centravanti non prende in considerazione la destinazione Capitale perché lì non giocherebbe la Champions.