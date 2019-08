Frosinone, Falcinelli è l'idea giusta per Nesta

FROSINONE - Manca solo l’ufficialità ma Daniel Ciofani è il nuovo centravanti della Cremonese a tutti gli effetti. L’ex del Frosinone, (il club ciociaro punta a colmare il vuoto con Diego Falcinelli, 28 anni, in uscita dal Bologna) da tempo aveva manifestato la volontà di vestire la maglia grigiorossa, ha già effettuato le visite mediche a Roma e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Rastelli dopo aver firmato il triennale. Ora gli obiettivi della Cremonese sono per un centrocampista di qualità, attrae l’idea Morten Thorsby della Sampdoria ma le parti sono abbastanza distanti. In uscita Adriano Montalto destinazione Trapani o Ternana mentre ci sono richieste per Danilo Soddimo. Piace Gabriele Moncini della Spal, per la difesa il cremonese Simone Romagnoli (29) del Brescia mentre non tramontano le speranze di Fabio Ceravolo del Parma.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT

Ecco cosa fanno ora i campioni del mondo del 2006