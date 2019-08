Milan, per il test in Kosovo ci sono Leao e Paquetà

MILANO - Per l'amichevole in Kosovo di domani al Fadil Vokkri Stadium di Pristina (ore 20.45), il Milan affronterà il Feronkeli e il tecnico Marco Giampaolo ha convocato 24 giocatori per la trasferta: assente il nuovo acquisto Duarte, Pepe Reina e Kessie, mentre ci saranno Rafael Leao e Lucas Paquetà.

Portieri: G. Donnarumma, A. Donnarumma. Soncin.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic.

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Calhanoglu, Krunic, Paquetà, Maldini.

Attaccanti: André Silva, Castillejo, Leao, Piatek, Suso.