Bologna, è Donsah la chiave per Dominguez

BOLOGNA - Il posto da extracomunitario si è liberato con il passaggio di Godfred Donsah al Cercle Bruges in Belgio, di conseguenza per Nicolas Dominguez al Bologna almeno in questo senso è scattato il semaforo verde. Cosa manca ancora affinché questo giovane centrocampista argentino possa sbarcare finalmente a Casteldebole, facendo felice Walter Sabatini che lo insegue da 4 anni? Resta da convincere il padre di Dominguez sulla destinazione Bologna, considerato che preferirebbe vederlo giocare nella Liga al Celta Vigo. E attenzione, c’è chi assicura che anche l’Udinese starebbe pensando a questo ragazzo di 21 anni del Velez Sarsfield, anche se dal Friuli assicurano che dopo l’arrivo di Walace i Pozzo non sarebbero più interessati a Dominguez.

Se questa indiscrezione corrisponde alla verità lo sapremo nelle prossime ore. Intanto Sabatini continua a lavorare quotidianamente sull’argentino, parlando sia con il suo procuratore Pablo Sabbag che con il padre (appunto), che da sempre ha un ruolo determinante nelle decisioni prese da Nicolas. Per il momento da Casteldebole non fanno uscire neanche un mezzo sussurro sul tema, ma al di là di ciò da una parte ci sarebbe un cauto ottimismo sull’esito dell’operazione, da un’altra anche una certa preoccupazione, anche per la corte che quelli del Celta stanno facendo alla famiglia Dominguez.

