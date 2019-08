Lazio, caccia all'attaccante: tutti i nomi per Inzaghi

ROMA - Mercato last minute, se si verificheranno le condizioni necessarie. Inzaghi può cullare la speranza di abbracciare un centravanti in più, ma senza illusioni. Gli assist di Jony e Lazzari, ammirati nell’1-2 di Vigo, hanno azionato Immobile, gli hanno spalancato la porta. Simone vorrebbe sfruttarli aggiungendo un’opzione in avanti, ovviamente confermando l’intoccabile Ciro e anche Caicedo. Caicedo, tra l’altro, s’è fatto male in Spagna, c’è il sospetto che si sia stirato, è interessato il polpaccio sinistro, si attende l’esito degli esami cui sarà sottoposto. Infortuni simili sono subdoli, medio-lunghi, lo stop può essere un motivo in più per agire sul mercato.

I nomi per Inzaghi

Inzaghi ha chiesto un uomo con caratteristiche diverse da Ciro e Caicedo, uno stoccatore d’area in stile Llorente, lungagnone ex Juve e Tottenham. Con lo spagnolo ci sono stati dei contatti, non s’è andati avanti. E’ svincolato, ha chiesto 4 milioni a stagione per tre anni, andava riconosciuta una commissione ricca al fratello-manager. L’operazione, solo in termini di ingaggio, era quantificabile in 12 milioni netti, 24 lordi. Sul mercato c’è Pellegri del Monaco, è stato associato al Milan nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare André Silva nel Principato. Ha vissuto un’annata difficile in Francia, causa infortuni. Si è ripreso e ha voglia di sfondare, ha lo stesso manager di Cataldi. E’ circolato il nome di Bas Dost, 30 anni, tedesco dello Sporting Lisbona, è in orbita Mendes, è un gigante alto 1,96. A giugno era spuntato Odsonne Edouard del Celtic, è alto 1,87, ha 21 anni. Solo rumors.

