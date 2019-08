REGGIO CALABRIA - "Il presidente Luca Gallo e la Reggina", si legge in un comunicato del club amaranto, "comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Alberto De Francesco. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale". Classe 1994 il centrocampista è cresciuto nelle giovanili della Lazio, per poi indossare la casacca de L'Aquila, prima di vestire quella della Reggina. Nel gennaio 2018 è passato allo Spezia: ora il rientro in amaranto.

