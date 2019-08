Napoli chiama Icardi

Glielo hanno detto in tutte le lingue del mondo o forse è bastato semplicemente parlargli in italiano: gli è stata raccontata Napoli da dentro (e anche da fuori), e anche cosa significhi viverci e conquistarla, prima di esserne rapito: l’ha spiegato De Laurentiis a Wanda Nara, già tre estati fa, e ora, dopo che il presidente s’è fermato a chiacchierare d’altro nell’”attico” dirigenziale, ci ha pensato Giuntoli con la manager e Ancelotti poi l’ha sussurrato a Icardi, prima che scendesse in campo il Napoli, i calciatori, che hanno rapporti d’amicizia - e ci mancherebbe - al di là delle partite e delle sfide e che per vincerne di altre, sanno che c’è bisogno di gol. E’ stato un Ferragosto di vibrazioni, quelle dei cellulari, che hanno squillato, con discrezione o ripetutamente vacci a capire, però dal “bunker” di Castel Volturno l’eco è emersa, oppure a volte sono spifferi, e il filo diretto con Milano, per sedurre Icardi, non s’è mai interrotto, semmai s’è ingigantito.

PERSUASIONE. E’ quando il gioco si fa duro che bisogna scendere in campo per giocarsela e ormai ci siamo, mancano due giorni o tre alla decisione di Maurito, ne servono soltanto sedici prima che il Big Ben lasci decante anche l’ultima emozione di questo interminabile mercato, e a Icardi, che di Napoli sa ciò che può aver letto, adesso sono arrivate le voci non solo dalle stanze dei bottoni: nel calcio ci si conosce, direttamente o lateralmente, ci sono rapporti che nascono e vivono e Icardi ora sa qualcosa in più d’una squadra che lo blandisce come può, per mettere altri gol nel proprio bagagliaio e poi lanciarsi verso il sogno.

