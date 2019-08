Reggina, il Tanque Denis si è convinto: a breve la firma

REGGIO CALABRIA - In serie C sta per arrivare un attaccante di categoria superiore: la Reggina è vicinissima alla chiusura del colpo German Denis. Il Tanque ha accettato la corte degli amaranto, ed è pronto a tornare nel Belpaese dove lo attende un contratto valido fino al 20 giugno 2021. L’Universitario, il club della massima serie peruviana dove il calciatore ha segnato 16 reti nelle ultime 31 apparizioni, non ha potuto rifiutare l'offerta calabrese: a breve l'ex centravanti di Napoli e Atalanta vestirà la maglia amaranto.

