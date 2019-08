Udinese, il patron Pozzo: "25 anni di serie A, ma non sono appagato"

UDINE - A due giorni dalla sfida contro il Milan che aprirà il campionato dell'Udinese, il patron dei friulani Giampaolo Pozzo ha pubblicato un lungo messaggio sul sito della squadra: "Finalmente si ricomincia! Per la venticinquesima volta consecutiva l’Udinese giocherà in Serie A. E’ giusto sottolinearlo perché nel calcio nessuno regala niente. Tuttavia, abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere ed io come voi non sono affatto appagato. Il passato è passato, è un bagaglio di esperienza prezioso ma è il lavoro quotidiano ad incidere sull’andamento e sul rendimento della squadra. Nel nostro mondo non esiste ieri ma solo oggi e domani. L’Udinese è un’eccellenza del Friuli di cui ne rappresenta e trasmette i valori, sappiamo di avere alle spalle un popolo orgoglioso e fiero di questa squadra come lo siamo noi. Il compito che ci spetta è lavorare per non disperdere questi valori. La passione è la nostra forza, lo è sempre stata e sempre lo sarà".

La lettera prosegue: "Ho ancora negli occhi l’immagine della Curva Nord piena il giorno della presentazione della squadra. Un vero atto di fede e una dimostrazione di attaccamento che è difficile riscontrare in altre piazze. E qui mi soffermo a ringraziare in particolare i tanti che hanno sottoscritto l’abbonamento. Numeri da record. Amore incondizionato considerando le difficili stagioni da cui veniamo. E ancora di più per noi la responsabilità di non deludervi. Ripartiamo dunque da qui, consapevoli di quello che siamo e di cosa rappresentiamo. Ripartiamo dal Milan, avversario di prestigio, squadra di una grande città, con la Dacia Arena sold out. Non potevamo chiedere di meglio per la “prima. Godiamoci lo spettacolo. Buon campionato amici friulani e fuarce Udin!".