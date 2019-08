Lazio, sorpresa Caicedo: rinnova fino al 2022

ROMA - E’ successo tutto in poche ore. Il pressing di Tare e Inzaghi ha fatto colpo su Caicedo: "Nei prossimi giorni prolungherà, ho fiducia in lui", ha detto Inzaghi ieri in conferenza. Ci sono stati nuovi colloqui e l’offerta è cambiata, vale per ulteriori due anni, questi dettagli hanno prodotto la svolta. Il Panterone stava tenendo la Lazio sulle spine, l’ha invitata a scendere. Il rinnovo, ecco la sorpresa della sorpresa, dovrebbe essere di due anni, dunque fino al 2022 (attualmente è in scadenza nel 2020), inizialmente s’era trattato per un prolungamento annuale. Caicedo ha accettato l’adeguamento economico, dagli 1,8 milioni di stipendio passerà a 2 milioni più bonus, le cifre non si conoscono con precisione, non dovrebbero discostarsi da queste indiscrezioni. Caicedo chiedeva 2,5 milioni, si è accontentato strappando un anno in più. Gli ultimi contatti, risolutivi, si sono registrati prima della partenza per Genova. I prossimi sono previsti in settimana. Caicedo è vicino alla firma, se tutto filerà liscio arriverà prima della conclusione del mercato (2 settembre). Inzaghi è apparso sollevato in conferenza, si era battuto per strappare la conferma del Panterone e per fargli ottenere il rinnovo: "Era la vicenda che mi stava più a cuore. Sono stato giocatore e giocare in scadenza non è il massimo. Siamo fiduciosi, spero possa rinnovare la prossima settimana".

Caicedo, firmando, otterrebbe l’adeguamento subito, già per la stagione in corso. In più strapperebbe altri due anni di accordo, annate 2020-21 e 2021-22, dovrebbero essere due anni “lisci”, senza opzioni a favore del club. Il Panterone aveva detto no al Boca Juniors, anche su suggerimento della moglie Maria. Era stato allettato da proposte cinesi e arabe (una in particolare da Dubai), aveva aperto alla Lazio nei giorni conclusivi del ritiro di Auronzo.

