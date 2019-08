Dybala, ancora sul mercato: ultima settimana sul filo

TORINO - Dybala, dentro o fuori? Inizia la settimana che porterà al gong del mercato. Inizia la settimana della Joya, quella che definirà una volta per tutte il destino del numero 10 della Juve. Ancora in bianconero o addio? L’interrogativo è centrale nel tracciare gli orizzonti del futuro dei campioni d’Italia. Rinunciare a Paulo in nome del bilancio e delle plusvalenze, e poi dirigersi dritti su Icardi, o puntare sul suo rilancio? Lunedì prossimo sarà tutto più chiaro.

Troppa Juve, servono le cessioni: tutti i nomi in esubero

Dybvala, ai margini del campo e della Juve

L’attualità dice intanto che Dybala è rimasto a zero minuti nell’esordio stagionale a Parma, non proprio il debutto sognato dall’argentino che infatti ha lasciato il campo scuro involto (eufemismo) dopo essere rimasto ai margini del campo e della Juve. Ultimo, scelte alla mano, nelle rotazioni dell’attacco insieme a Mandzukic. Sarà un caso che entrambi sono considerati tra i partenti? Paulo ha smaltito la delusione del mancato impiego trascorrendo la domenica in famiglia con la fidanzata Oriana, la mamma Alicia e il fido Jorge Antun, l’uomo che ne cura gli interessi. Tornerà protagonista nell’ultima settimana prima del gong del mercato?



