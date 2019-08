Cairo categorico: "Nkoulou resta a Torino, ma deve chiedere scusa"

TORINO - Scoppia al Torino il caso Nkoulou che vorrebbe andare alla Roma. Dopo la brutta prova in Europa League il difensore è rimasto in tribuna ieri, alla prima di campionato contro il Sassuolo vinta dai granata per 2-1. "Mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha detto che non c'era con la testa", ha spiegato l'allenatore Mazzarri nel dopo-partita. Nkoulou vorrebbe andare via, ma il presidente granata Urbano Cairo, nella notte, lasciando lo stadio 'Grande Torino' è stato categorico: "'Nkoulou rimane con noi, magari lui ha altre idee, ma ha contratto con il Torino per altri due anni e i contratti devono rispettarli tutti quanti, non deve farlo mica solo Cairo. Ora dipende da lui". Prima però il difensore "deve chiedere scusa alla società e alla squadra. Dopo la partita con il Wolverhampton, nella quale 'Nkoulou non ha fatto una prestazione eccezionale, basti pensare al terzo gol subito, - è la ricostruzione di Cairo - il mister lo ha chiamato per analizzare gli errori commessi, lui ha risposto, 'Non c'è bisogno, li conosco già, non c'ero con la testa'. Caspita, poteva dircelo il giorno prima, così giocava Bonifazi, o Bremer o Izzo centrale, e magari prendiamo un gol o due in meno". Cairo ha rivelato un accordo con la Roma dell'ex ds granata Petrachi: "Con la società giallorossa c'è un impegno scritto: per ogni contatto con un nostro giocatore deve pagare una penale di 900 mila euro". Il presidente granata, infine, ha lanciato una frecciata a Maxime Nana, il procuratore di Nkoulou: "Il 17 agosto l'ho incontrato a Forte dei Marmi, abbiamo parato per 4 ore, gli ho proposto l'allungamento del contratto, di dargli più soldi e questo è il ringraziamento...".

