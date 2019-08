Roma, Schick avvicina Kalinic. Petrachi su Mateus Vital

ROMA - Nikola Kalinic è già virtualmente della Roma. Da dopo Ferragosto ha l’accordo con la società giallorossa, il croato ha scelto di tornare in Italia perché è chiuso da una folta concorrenza all’Atletico Madrid, è fuori dal progetto tecnico di Simeone e ha le valigie pronte per raggiungere la Capitale, con i giallorossi che hanno trovato l’accordo con i Colchoneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto a otto milioni. Prima dell’ufficializzazione dell’acquisto, però, si aspetta che il Lipsia chiuda per Schick: la trattativa va avanti e c’è qualche speranza in più di chiuderla rispetto ai giorni scorsi. L’attaccante ha capito di non avere spazio con Fonseca e spera nel trasferimento, anche se c’è una questione di soldi. Il suo procuratore sta provando ad accontentarlo, grazie ai buoni rapporti che vanta in Germania. Con l’uscita dell’attaccante ceco, Kalinic potrebbe arrivare a Roma nelle prossime ore, se arriverà il via libera per l’attaccante ceco. Al centravanti croato andranno 2,4 milioni fi no a giugno. L’ex viola sarà il vice Dzeko e ci sarà spazio per lui in un club impegnato su tre fronti.

Non solo Kalinic, però: Petrachi nelle scorse ore ha messo nel mirino Mateus Vital del Corinthians per colmare il vuoto lasciato da El Shaarawy, ma soprattutto dall’infortunio di Perotti, che resterà fuori per due mesi. L’ultima tentazione arriva dal Brasile: l’esterno offensivo classe ’98, che all’occorrenza può giocare anche trequartista, può essere l’ultimo acquisto della Roma per una cifra che si aggira intorno ai sette milioni. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità ed è pronto a salire sul primo aereo per venire in Italia. La Roma lo segue da tempo, ha ventuno anni ed è considerato un investimento per il futuro.

