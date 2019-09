Rebic a un passo dal Milan: i dettagli dell'affare

Nelle ore conclusive del calciomercato il Milan è a un passo dal regalare un nuovo acquisto a Giampaolo: è vicino l'arrivo di Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte, esterno offensivo ex Fiorentina e finito nel mirino anche dell'Inter. Sono in corso i contatti con l'agente del giocatore - classe 1993 (25 anni) - per chiudere la trattativa. Si parla di un'operazione da 25-30 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto che si attiverebbe in base al numero di presenze. Un'ulteriore indizio della buona riuscita dell'affare è la mancata convocazione del croato per l'ultima partita dell'Eintracht. Le parti sono molto vicine, Rebic è a un passo dal Milan.

