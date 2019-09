Petrachi: "Schick piace a tanti. Per Kalinic aspettiamo domani"

ROMA - A margine del derby Lazio-Roma e a poco più di 24 ore dalla conclusione delle trattative Gianluca Petrachi fa il punto sul calciomercato della Roma: “Trovo assurdo che ancora oggi si parli di calciomercato, che è aperto, mentre le squadre stanno giocando la seconda giornata di campionato – le parole del direttore sportivo giallorosso a Sky - le regole vengono fatte purtroppo da chi non ha mai giocato al calcio e da chi non conosce l'ansia e le emozioni di chi deve scendere in campo”. Poi Petrachi entra nel dettaglio di un paio di giocatori: “Schick me lo hanno richiesto più volte e più club. Per Kalinic aspetto di capire domani cosa succederà. Per oggi mi concentro invece sulla partita, domani ne sapremo di più”.

