Diretta calciomercato: tutti i colpi ufficiali

ROMA - Telefoni caldi, agende fitte di appuntamenti e colloqui mirati per delineare il futuro di ogni giocatore: sono le ultime ore del mercato estivo che volgerà ufficialmente al termine alle 22 di oggi con la chiusura dell’ormai celebre porta. Molti casi da risolvere, uno su tutti è quello legato a Mauro Icardi. La Roma accoglie Kalinic e Mkhitaryan. Colpi last-minute, ufficialità in arrivo: il Corriere dello Sport seguirà minuto dopo minuto tutte le trattative del giorno.

21.24 - Verona, preso Stepinski

L’attaccante arriva dal Chievo

21.06 - Verdi al Toro: è fatta

In arrivo la firma dell’attaccante del Napoli con il club granata

20.57 - Romagna al Sassuolo

Il difensore arriva dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto

20.32 - Ufficiale: Romulo al Brescia

Il giocatore arriva dal Genoa

20.17 - Genoa, c'è Ankersen

Il difensore arriva dal Copenaghen

20.05 - Commisso: "Fiorentina, avanti con Montella"

Il presidente smentisce le voci di un possibile cambio in panchina

20.03 - Brignola, niente Brescia: va al Livorno

Svolta per il futuro di Enrico Brignola, 20 anni. Nelle ultime ore all’ex Benevento si erano interessate il Brescia e Pescara (pista poi saltate), ma alla fine il Sassuolo lo ha dato in prestito al Livorno

20.01 - Okaka verso l’Udinese

L’attaccante, cercato anche dal Cagliari, dovrebbe tornare al club friulano

19.59 - Salernitana, Perticone ceduto al Cittadella

Il difensore si trasferisce a titolo definitivo

19.51 - Spal, preso Sala

Il giocatore arriva dalla Sampdoria a titolo definitivo. Firmerà un triennale

19.36 - Verdi al Torino: si tratta a oltranza

Il procuratore del giocatore del Napoli sta incontrando Cairo per sistemare gli ultimi dettagli del contratto

19.34 - Psg, Icardi ha firmato

Secondo la stampa francese, l'attaccante ha siglato il contratto con il club francese

19.25 - Il Brescia in pressing su Brignola

Non solo Matri: il Brescia, che aspetta ancora Balotelli fermo per squalifica, è in pressing sul Sassuolo per il fantasista Enrico Brignola, 20 anni. Nelle ultime ore all’ex Benevento si erano interessate anche Pescara (pista poi saltata) e Livorno

19.17 - Ufficiale: Mkhitaryan è della Roma

Il club giallorosso ha appena depositato il contratto in Lega

18.57 - La Lazio ci prova per Raul Moro

Tentativo della Lazio per il baby spagnolo Raul Moro, attaccante esterno del Barcellona B. E’ un’ala del 2002, andrebbe a rinforzare la Primavera con la possibilità di allenarsi con la prima squadra

18.56 - Ufficiale: Rafinha al Celta Vigo

Il Barcellona ha ceduto in prestito il centrocampista

18.49 - Okaka, c'è anche l'Udinese

L'attaccante sembrava destinato al Cagliari. Deve decidere il giocatore

18.48 - Matri è del Brescia

L'attaccante arriva dal Sassuolo

18.46 - Ufficiale: Ujkani al Torino

Sarà il secondo di Sirigu

18.40 Kriakopoulos, ufficiale al Sassuolo

Altro rinforzo per De Zerbi, arriva Kriakopoulos dall’Asteras Tripoli

18.43 - Ufficiale: Rebic è del Milan

Depositato il contratto del giocatore in Lega

18.42 - Lazio, Wallace al Braga

Il difensore ceduto in prestito con diritto di riscatto

18.41 - Cagliari su Okaka

Il club sta provando a prendere l’attaccante, con Cerri ceduto al Watford

18.40 - VIDEO Antonelli: "Verdi colpo ideale per il Torino"

L'agente Fifa Stefano Antonelli giudica così il mercato

18.20 - Ufficiale: Roma, ceduto Schick al Lipsia

L’attaccante in prestito a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 29

18.17 - Cagliari, ceduto Despodov allo Sturm Graz

Il bulgaro lascia la Sardegna a titolo temporaneo

18.11 - Verdi vicino al Torino

Va avanti la trattativa. Il Napoli e il club granata ad un passo dall'accordo

18.05 - Ufficiale: Keylor Navas al Psg

Il portiere arriva dal Real Madrid. Ha firmato un contratto di quattro anni

18.01 - Spal, Dickmann va al Chievo: è ufficiale

L'esterno scende in B in prestito annuale

17.48 - Icardi, visite mediche con il Psg

Secondo la stampa francese, l'attaccante dell'Inter sta svolgendo i test medici

17.45 - Rebic-André Silva, arrivate le firme

I giocatori hanno firmato rispettivamente per Milan e Eintracht

17.43 - Parma, addio Ceravolo: l'attaccante va alla Cremonese

Il giocatore lascia i ducali a titolo definitivo

17.35 - Ufficiale: Rigoni alla Samp

Il centrocampista arriva dallo Zenit in prestito con obbligo di riscatto

17.33 - Ufficiale: Areola al Real Madrid

Il portiere del Psg si trasferisce nel club spagnolo

17.27 - Ufficiale: Kalinic è un giocatore della Roma

Il club giallorosso ha depositato il contratto. L'annuncio arriva dalle Lega Serie A

17.21 - VIDEO Perinetti: "Icardi? Bravo Marotta a trovare una soluzione"

L'ex dg del Genoa commenta le ultime vicende di mercato

17.19 - Cagliari, ufficiale la cessione di Bradaric all'Hajduk Spalato

Il croato torna in patria in prestito secco

17.17 - Romulo al Brescia

A breve arriverà l’ufficialità del passaggio del giocatore dal Genoa al Brescia

17.15 - Rebic-Milan, stavolta ci siamo davvero

Risolti i problemi anche per il passaggio di André Silva all’Eintracht

17.10 - Fiorentina, è fatta per Ghezzal

Il club viola ha scelto: arriverà in prestito con diritto di riscatto

16.56 - Ufficiale: Pedro è della Fiorentina

L'attaccante ex Fluminense arriva a titolo definitivo

16.50 - Wanda Nara nella sede del Psg

La moglie-procuratrice dell'attaccante dell'Inter nella sede del club francese

16.49 - Lazio-Pavlovic, la precisazione di Tare

Il ds biancoceleste: “Il mancato tesseramento del calciatore Strahinja Pavlovic è dato dall’accordo non trovato tra le parti”

16.47 - Clamoroso: Milan, potrebbe saltare Rebic

André Silva non avrebbe superato le visite mediche con l'Eintracht

16.38 - Toro-Napoli, Vertice per Verdi

L'incontro decisivo per il passaggio dell'attaccante in granata dovrebbe avvenire attorno alle 18

16.37 - Goldaniga vicino al Genoa

Il difensore è ad un passo dal passaggio in rossoblù

16.35 - Icardi al Psg: tutte le cifre dell'affare

Il centravanti argentino è in viaggio verso Parigi. Arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni di euro

16.33 - Il Lecce prende Babacar

Il club ha chiuso per l'attaccante di proprietà del Sassuolo.

16.25 - D’Ambrosio rinnova con l’Inter

Il terzino ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2022

16.17 - Fiorentina, Pedro a Roma per le visite: selfie con i tifosi e tanti sorrisi

Il calciatore della Fluminense tra poche ore vestirà ufficialmente la maglia viola

16.16 - Fiorentina a caccia di un attaccante

I viola stanno valutando l’acquisto di uno tra Ghezzal e Ben Arfa. Anche Oudin resta in corsa

16.14 - Torino, si riapre la pista Verdi

Ci sono contatti in corso tra il club e il Napoli per il passaggio in granata dell'attaccante

16.00 - Roma, visite mediche terminate per Mkhitaryan

L'armeno è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore giallorosso: manca solo la firma sul contratto

