Benevento, Letizia ha rinnovato fino al 2022

BENEVENTO - Buone notizie per il Benevento. I giallorossi, infatti, hanno ufficializzato il rinnovo di contratto di Gaetano Letizia. Il difensore napoletano arrivato in Campania nel 2017 ha prolungato fino al 30 giugno 2022. Questo il comunicato del club sannita: "Il Benevento Calcio comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gaetano Letizia. Il difensore napoletano ha firmato fino al 30 giugno 2022".

