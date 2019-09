Juve, Mandzukic verso il Qatar da Benatia

Mandzukic, prove d’addio. Non è più tempo di SuperMario in bianconero. Il matrimonio tra il gigante croato e la Juve potrebbe davvero volgere al termine in tempi brevi. Un po’ a sorpresa, se vogliamo, visto che, dopo i tanti rifiuti estivi, sembrava che il croato dovesse restare almeno fino a gennaio, pur se da separato in casa e, in prospettiva, con poche occasioni per diventare protagonista. L’accelerata, invece, altrettanto a sorpresa, è stata certificata ieri dalla mancata convocazione del centravanti per la trasferta di oggi a Firenze. Il numero 17 non figurava infatti nella lista compilata da Maurizio Sarri. Infortunio? No, mercato. La decisione di saltare la seconda trasferta stagionale è stata consensuale tra giocatore e società perché l’attaccante sta trattando con un nuovo club.

Cristiano Ronaldo ha la Fiorentina nel mirino: Sarri gongola

Mandzukic in Qatar all'Al-Duhail di Benatia?

Il suo immediato futuro, quindi, potrebbe essere davvero lontano dall’Italia. La pista più gettonata porta in Qatar, all’Al-Duhail, la stessa squadra che ha accolto nel gennaio scorso Medhi Benatia, ma ci sarebbero altre squadre in corsa. Già negli ultimi giorni di mercato, l’ipotesi qatarina era diventata d’attualità per Mandzukic ma alla fine il bomber aveva preferito restare in bianconero. Adesso tutto potrebbe diventare realtà. (...) Lì il mercato chiude il 30 settembre (come negli Emirati Arabi) ed entro tale data tutto sarà necessariamente più chiaro.

