"Napoli, tutti vogliono Fabian Ruiz: Liverpool, Real Madrid e Barcellona interessate"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è diventato l'oggetto del desiderio dei principali top club europei. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mail, infatti, Liverpool, Real Madrid e Barcellona avrebbero messo gli occhi su di lui, con i Blancos che già in questa finestra di mercato si erano fatti avanti offrendo circa 45 milioni di euro, ricevendo però un secco "no" da parte del club partenopeo. Fabian Ruiz è arrivata al Napoli dal Betis Siviglia nell'estate del 2017 e nella sua prima stagione con la magli azzurra ha collezionato 40 presenze e sette gol, diventando uno dei pilastri dell'Under 21 della Roja e guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale A. Il centocampista spagnolo, intanto, ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2023, e nelle scorse settimane aveva annunciato di essere in trattativa con il club per il rinnovo. I numeri e l'età sono dalla sua parte. Sempre secondo il Daily Mail, dunque, le big europee lo tengono d'occhio e presto potrebbero tornare all'attacco.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!