"Napoli, Fabian Ruiz al Barcellona nel 2020"

BARCELLONA (Spagna) - "Abidal al Via del Mare per seguire Fabian Ruiz? Non credo, è scarso...". Aveva risposto così, col sorriso, Carlo Ancelotti dopo Lecce-Napoli 1-4, partita nella quale il centrocampista spagnolo aveva anche trovato il gol, ciliegina sulla torta dopo l'ennesima prestazione importante. La presenza dell'ex difensore sulle tribune dello stadio salentino, però, non era casuale e, stando a quanto riferito da El Mundo Deportivo, l'attuale team manager del Barcellona seguirà i progressi del ragazzo per tutta la stagione. Sulle colonne del quotidiano iberico si parla di Ruiz quale obiettivo numero uno dei catalani per il 2020-21, quando potrebbero lasciare il club Rakitic, Vidal e Busquets. Il 23enne del Napoli, pertanto, già trattato in passato, prima ancora del trasferimento in Italia, tornerebbe prepotentemente nei piani del Barça, disposti anche ad uno sforzo economico non indifferente pur di assicurarsene le prestazioni.

Napoli, Fabian Ruiz sempre più determinante

Ruiz, obiettivo numero uno del Barcellona

Sempre stando a quanto riferito da El Mundo Deportivo, Fabian Ruiz rappresenterebbe, in casa Barcellona, una vera e propria ossessione: alla base ci sarebbe, oltre alla volontà di cancellare quello che potrebbe essere definito un rimpianto per averne soltanto "sfiorato" l'acquisto a più riprese, già ai tempi del Betis, senza esser mai riusciti a metter nero su bianco con club di riferimento e calciatore, ci sarebbe la convinzione circa la completa adattabilità tra le sue caratteristiche ed il tiki taka catalano. De Laurentiis sarà una bottega cara, ma l'idea di costruire, con Arthur e De Jong, un trio in mediana giovane e forte, solletica non poco le fantasie dei blaugrana.