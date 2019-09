Genoa, Andreazzoli in bilico: Gattuso pronto. Esordio da brividi contro il Milan?

Una prestazione pessima, quella del Genoa. Un poker subìto che rischia di essere fatale al tecnico Andreazzoli. A preoccupare il presidente Preziosi è la mancanza di reazione della squadra. Inevitabile la riflessione del numero uno del club ligure, incerto se dare un’altra chance contro il Milan sabato prossimo all’allenatore oppure effettuare subito il cambio in panchina, prima della sosta. Il nome caldo è quello di Gennaro Gattuso, attualmente all’estero ma pronto a rientrare in Italia già domani per parlare di persona con Preziosi. L’ex Milan ascolterà la proposta del presidente del Genoa e poi valuterà cosa fare.

In caso di trattativa positiva, Gattuso potrebbe esordire proprio contro il club che lo ha mandato via al termine della scorsa stagione. Un esordio da brividi. Le alternative a Ringhio sarebbero Pioli o Nicola, attualmente in attesa di una chiamata.