Correa rinnova con la Lazio: ritocco e clausola record!

ROMA - Contratto con postilla: clausola rescissoria da 80 milioni! A ciascuno il suo rinnovo. Contratto più lungo, più ricco, meno attaccabile, anti-assalto, anti-scasso per Correa. La firma di Caicedo è stata seguita dalla griffe del Tucu. E’ la Lazio degli attaccanti blindatissimi. Caicedo ha firmato di recente, Immobile ha l’ingaggio più alto della rosa. Mancava Correa all’appello, lui e la Lazio si sono ridetti sì un anno dopo la prima volta. La trattativa si è conclusa a Formello alla presenza dell’argentino e del suo manager, Alessandro Lucci.

Correa era in scadenza nel 2023, l’accordo è stato allungato di un anno (2024). Chi vuole Correa non deve far altro che ricoprire d’oro la Lazio, può anche non chiamare, basta un bonifico da 80 milioni. La clausola è stata fissata per tenere i corteggiatori lontani, ma anche per garantire un introito da record in caso di partenza. E’ la prima volta che Lotito inserisce una clausola rescissoria in un contratto. Milinkovic non l’ha mai avuta né voluta, ha strappato solo una promessa verbale al presidente, è storia dell’anno scorso: dopo la valutazione da 150 milioni (estate 2018) sarebbe partito di fronte ad un’off erta di 100 milioni (il giocatore a luglio ha cercato di ottenere un ulteriore sconto). Nessuno ha fatto centro.

Correa blindatissimo, manca solo l’annuncio della Lazio, arriverà nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. L’intesa era nell’aria, le basi dell’operazione erano state gettate a metà agosto. L’aumento è stato consistente, ha fatto salire l’ingaggio fi no a 2,2 milioni più bonus, è lo stesso di Leiva. Solo Immobile e Milinkovic (3 milioni a testa più bonus) guadagnano più dell’argentino.

Correa in azione con la maglia della Lazio