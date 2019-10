Lazio, ufficiale: Correa ha rinnovato fino al 2024

ROMA - La Lazio continua a rafforzare il proprio futuro. Dopo i rinnovi di Caicedo e Milinkovic è il turno di Joaquin Correa. L'attaccante argentino classe 1994, infatti, ha prolungato il proprio contratto con il club biancoceleste fino al 2024. Ritoccato verso l'alto l'ingaggio del Tucu: con un compenso di 2,2 milioni di euro ha davanti solo Immobile e Milinkovic. E' ufficiale perciò la chiusura di un'operazione messa in piedi già a metà agosto: per Correa, al momento, 7 presenze e 1 rete in campionato.

Correa sbaglia, festa Lazio rinviata: 2-2 a Bologna

| Rinnovo di contratto per @tucu_correa!



Il Tucu ha prolungato il suo accordo con la #SSLazio fino al 2??0??2??4??! pic.twitter.com/Qg4TWeMoIY — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 10, 2019