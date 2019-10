Higuain in Argentina nel 2021? Il padre: “Non ha chiuso le porte al River Plate”

BUENOS AIRES (Argentina) - Il primo amore non si scorda mai, specialmente se hai fatto un gol al Boca. Per Gonzalo Higuain 15 gol nelle 41 presenze con la maglia del River Plate, un amore che potrebbe rinascere nel 2021 come ha raccontato papà Jorge nel corso di un’intervista a Olé: “Gonzalo ha ancora due anni di contratto con la Juve e non ha mai chiuso le porte al River Plate. I miei figli sono cresciuti nel club, come padre mi piacerebbe che ritornino. Anche se mi piacerebbe che trovassero un paese migliore. Non posso imporre loro il ritorno in Argentina, anche se mi piacerebbe”.

L’inizio di stagione del Pipita in maglia bianconera è stato a dir poco straordinario. Gol e prestazioni che hanno convinto dirigenza, Sarri e tifosi. E lui pensa a godersi il momento, al resto si vedrà più avanti come ha dichiarato a Fox Sports qualche settimana fa: “Ho ancora due anni di contratto, ad andare via non ci penso”.