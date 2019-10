Hysaj, l'agente: "Roma? E' in scadenza ed è ora di pensare al mercato"

ROMA - "Hysaj alla Roma? Bisogna iniziare a pensare al mercato per il bene di tutti visto che è in scadenza di contratto". Così Mario Giuffredi, agente del difensore albanese del Napoli, che a Radio Marte ha parlato anche dei suoi assistiti: "Elseid (Hysaj ndr) ha solo un problema alle costole e si rimetterà in piedi in 15 giorni, per poi tornare normalmente a fare il suo lavoro". Giuffredi, inoltre, è tornato su Pepè, in estate ad un passo dagli azzurri prima di volare all'Arsenal: "Ero a Dimaro, convinto che il Napoli lo avrebbe preso. Purtroppo però altri fattori entrano in ballo e quando si parla di commissioni, il Napoli in certe operazioni è limitato, poi gli agenti del calciatore hanno fatto i loro interessi. E’ arrivato invece Lozano che non ha dimostrato quello che tutti si aspettano da lui per cui aspettiamo prima di giudicarlo".

"La loro convocazione è una bella soddisfazione - prosegue Giuffredi - perchè Biraghi quando lo abbiamo preso era molto giovane, era in Serie B ed ha fatto un percorso lungo che gli ha permesso di arrivare all’Inter e nella Nazionale. Lo stesso vale per Di Lorenzo, perchè in un anno e mezzo è arrivato a Napoli e poi in Azzurro". Sul momento di Insigne: "Dire che lui non faccia bene con Ancelotti non è corretto, perché l’anno scorso il capitano del Napoli ha disputato un campionato importante e quest’anno è partito meno bene, ma siamo agli inizi. Magari in Nazionale ha più possibilità di esprimere il suo estro, ma anche a Napoli farà bene" la chiosa di Giuffredi.