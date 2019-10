Ozil allontana Milan e Inter: "Resto all'Arsenal fino al 2021"

ROMA - Mesut Ozil ha concesso un'intervista alla rivista online The Athletic, assicurando che rimarrà all'Arsenal "fino all'estate del 2021", cioè la scadenza del suo contratto con i Gunners. Il calciatore tedesco è stato accostato a Milan e Inter dal tabloid inglese Daily Mirror con un possibile trasferimento a gennaio da Londra a Milano. L'ex Real Madrid, però, ha messo fine alle voci su un suo addio nella finestra invernale di calciomercato: "Ho un contratto fino all'estate del 2021 e rimarrò qui. Si possono attraversare momenti difficili come questo, ma non c'è motivo di fuggire e non lo farò".

Mezut Ozil e gli allenatori

Capitolo allenatori. Ozil ha dichiarato: "Arsene Wenger è stato un fattore importante per il mio arrivo all'Arsenal, ma anche quando ha annunciato che se ne sarebbe andato, volevo restare. Ho lavorato con alcuni dei più grandi allenatori del mondo, Wenger, Jose Mourinho, Joachim Loew e li ho sempre rispettati. E lo stesso con Unai. Credo nella mia capacità di fare ciò che vuole da me e voglio aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi".