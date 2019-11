Kumbulla, c'è concorrenza per la Lazio: "Piace a molti"

ROMA – Alla Lazio piace Marash Kumbulla, ma la concorrenza per il 19enne difensore italo-albanese del Verona sembra già agguerrita: “Offerte? Non nego che ci siano gli occhi di tante squadre, è normale e suscita interesse – dice il suo agente Gianni Vitali a Radio Sportiva - ha la testa concentrata sul Verona, quindi a gennaio non si muoverà. Vedremo in estate cosa succederà”. La Lazio, per un’eventuale trattativa, potrebbe sfruttare l’interessamento per Valon Berisha da parte del club scaligero, che ha preso informazioni sul centrocampista kosovaro dei biancocelesti.

KUMBULLA, IDEA LAZIO: PIACE A TARE

L'Albania crede in Kumbulla

Nato a Peschiera del Garda nel 2000, Kumbulla ha scelto la nazionale di calcio albanese pur essendo in possesso della doppia cittadinanza: “La nazionale albanese è quella che lo ha sempre convocato – spiega Vitali - da tanti anni a livello giovanile si mette in luce. L'Albania ha sempre creduto in lui mentre l'Italia ha fatto altre scelte”. In attesa di capire come si evolverà il futuro, il giocatore si trova benissimo nell’Hellas: “Juric ha saputo dare una possibilità al ragazzo, si è preparato al meglio per essere al Verona. Questo gli dà un senso di appartenenza nonostante la giovane età, per lui è la realizzazione di un sogno”.