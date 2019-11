Fiorentina, ufficiale: Ranieri rinnova fino al 2024

FIRENZE - La politica dei giovani messa in atto alla Fiorentina da Rocco Commisso continua ancora: dopo il rinnovo di Gaetano Castrovilli è il turno di Luca Ranieri, giovane difensore classe 1999 che, in questa stagione, ha messo insieme 3 presenze in campionato. Il prolungamento di contratto di Ranieri fino al 30 giugno 2024, già annunciato in mattinata in conferenza stampa dal ds Daniele Pradè, è stato reso noto dal club gigliato con un Tweet dal profilo ufficiale.

