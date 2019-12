Juve, Paratici: “Milinkovic? È bravo ma gioca nella Lazio”

ROMA - “Siamo convinti di avere una rosa super competitiva, il ko di Khedira fa parte di una serie di infortuni che in una stagione può capitare”. Fabio Paratici blinda la Juve e annuncia di non voler intervenire sul mercato per rimpiazzare il tedesco, costretto a uno stop di tre mesi dopo l’operazione di pulizia al ginocchio sinistro. “Abbiamo altri centrocampisti bravi, non siamo preoccupati più di tanto. Milinkovic? Bravo giocatore, ma è della Lazio…” ha proseguito il CFO della Juve ai microfoni di Dazn.

Paratici: "Ronaldo resta alla Juve"