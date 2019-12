Liverpool, arriva Minamino dal Salisburgo: è ufficiale

LIVERPOOL (Inghilterra) – Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Takumi Minamino, 24enne attaccante giapponese proveniente dal Salisburgo. Il nazionale nipponico, che sarà tesserato dal 1° gennaio e indosserà la maglia numero 18, ha superato le visite mediche e firmato il contratto con i Reds: “È un sogno diventare un giocatore del Liverpool – le parole di Minamino, riportato dal sito web del Liverpool - sono così felice che sia accaduto davvero. Giocare in Premier League era uno dei miei obiettivi, è il campionato migliore del mondo. Pensavo che, se la mia carriera da calciatore fosse progredita senza intoppi, un giorno sarei arrivato a giocare in Premier League. Ma non avrei mai pensato di poter giocare in questa squadra e ne sono davvero felice. Non vedo l'ora”. Minamino ha siglato un contratto di cinque anni ed è stato pagato 9 milioni dal Liverpool.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!