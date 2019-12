Fiorentina, incontro con Iachini: è in pole per il dopo Montella

FIRENZE - L'esonero di Vincenzo Montella dopo il pesante ko interno della Fiorentina con la Roma ha aperto il toto allenatore: tanti i nomi accostati alla panchina, ora vacante, viola. A cominciare dal sogno Luciano Spalletti, passando per l'idea Gigi Di Biagio, fino ad arrivare a Beppe Iachini. E proprio l'ex tecnico di Sampdoria, Sassuolo ed Empoli, tra le altre, sembra l'erede designato di Montella: in questi minuti, infatti, è in corso un vertice tra l'avvocato dell'allenatore e la società toscana. La richiesta è di un contratto fino al 2021: la Fiorentina è d'accordo e si studiano solo i dettagli, con Iachini che attende l'ok per raggiungere Firenze tra stasera e domani mattina.

Il saluto di Vincenzo Montella