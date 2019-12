Parma, tre rinforzi anche se resta Kulusevski

PARMA - L'Inter e altre pretendenti dovranno accontentarsi di accapararsi Dejan Kulusevski per la prossima stagione, a meno di non voler tentare il Parma con contropartite irrinunciabili. Se non dovesse partire subito ci sarebbe anche meno bisogno di intervenire sul mercato. Intanto si si lavora comunque su più fronti per mettere a disposizione di D'Aversa i tre rinforzi che ha chiesto "al netto di eventuali partenze". Piace il centrale difensivo del Torino Kevin Bonifazi, che sta trovando poco spazio in granata e a Parma verrebbe volentieri. Altra possibile alternativa quel Francisco Sierralta dell'Udinese che a Parma è già stato nelle ultime due stagioni. Anche lui non gioca mai in Friuli e però neppure al Parma sarebbe titolare.

A centrocampo il nome più caldo è quello di Marco Parolo: il 34 enne centrocampista a Parma, dove ha giocato due stagioni tra il 2012 e il 2014, ha lasciato ottimi ricordi (11 gol in 72 presenze). Verrebbe a rinforzare un centrocampo in cui Grassi solo ora sta ritrovando la condizione ottimale mentre Scozzarella è ancora in cura per un guaio muscolare e Barillà è arrivato a Natale sulle ginocchia per aver dovuto fare gli straordinari in una precaria situazione fisica. Altra possibilità, peraltro di più semplice definizione, sarebbe il ritorno a Parma di Alessandro Deiola, un interno che al Cagliari gioca con il contagocce ma che lo scorso anno nel girone d'andata D'Aversa a Parma aveva impiegato con discreta continuità.

