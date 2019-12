Giuffredi: "Con Gattuso Veretout sarebbe andato al Napoli"

ROMA - "Veretout? Quando stavo prendendo la sua procura andai in Francia a parlare con la sua famiglia, chiamai Gattuso per un consiglio e mi disse di prenderlo subito". Parola di Mario Giuffredi, agente del centrocampista della Roma già accostato al Napoli prima del trasferimento in giallorosso. "Per Gattuso Veretout è un calciatore importante, lo voleva anche al Milan, e se fosse stato in panchina in estate il Napoli lo avrebbe preso sicuramente". Sugli altri assistiti in maglia azzurra: "Di Lorenzo può fare ancora meglio - ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss -, Gattuso può trasmettergli a livello caratteriale quel qualcosa in più per fare il salto di qualità, così come a Hysaj e Mario Rui. Sono convinto che può farli migliorare, ma deve essere aiutato da società e calciatori. Hysaj è stato protagonista nel secondo tempo con il Sassuolo, è un calciatore importante e può dare una mano a raggiungere gli obiettivi di squadra" ha concluso Giuffredi.