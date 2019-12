Spal, raddoppiano i Berisha: c'è anche quello della Lazio

FERRARA - Se i numeri hanno ancora un valore, e nel calcio rimangono un fattore, allora Etrit Berisha è senza dubbio il miglior acquisto estivo della Spal. Nonostante le sue qualità non siano bastate per trascinare i biancoazzurri fuori dalla zona calda al calar del 2019, il portiere albanese ha dimostrato a tutti gli scettici di meritare appieno quel ruolo di numero uno che in estate la società gli ha riservato.

L'altro Berisha

E chissà che alla ripresa del torneo in casa Spal non ci sia posto anche per un altro Berisha. In questo caso Valon, centrocampista in uscita dalla Lazio, utilizzato sin qui con il contagocce da Inzaghi (due spezzoni in A e 4 presenze nella tormentata esperienza in Europa League). Kosovaro, con passaporto norvegese, Berisha ha diverse pretendenti sulle tracce tra cui Brescia e Verona, dirette concorrenti della Spal nella lotta per non retrocedere. L'operazione potrebbe decollare nel caso in cui Vagnati decidesse di sacrificare Jasmin Kurtic, che piace a Parma e Genoa. Ma per la mediana resta sempre vivo l'interesse su Bryan Dabo, che non rientra più nei piani della Fiorentina.