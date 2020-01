Cagliari, spunta l'idea Pjaca

CAGLIARI - Il Cagliari si affaccia al mercato invernale pensando ad alcuni movimenti di mercato per consegnare a Rolando Maran una rosa capace di restare in altissima classifica. Il club rossoblù sta valutando seriamente l'idea di puntare su Marko Pjaca (24): l'attaccante croato, tornato alla Juve dopo il prestito (e il grave infortunio al ginocchio) alla Fiorentina, è fuori dai piani di Maurizio Sarri, e rappresenta un'idea concreta. Su di lui anche gli occhi di Parma, Atalanta, Verona e Lazio. Sul fronte cessioni è ad un passo il trasferimento in prestito al Lecce di Alessandro Deiola (24).

