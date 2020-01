Paratici: “Mercato chiuso. Emre Can resta alla Juve”

TORINO - L’arrivo di Kulusevski, il momento di Emre Can e la conferma di Rabiot. Fabio Paratici ha fatto il punto sul mercato della Juve poco prima della sfida casalinga contro il Cagliari. “Dejan è un grande acquisto e abbiamo fatto un grande sforzo per accaparrarci questo giovane di grande avvenire - ha detto a Sky Sport -. Ci sarebbe piaciuto averlo subito ma i patti erano chiari sin dall'inizio della trattativa. Siamo contenti così, sapevamo che Kulusevski sarebbe rimasto a Parma, per noi è un giocatore importante per la costruzione della Juve del futuro e noi siamo molto contenti di questa operazione. Credo che il mercato di gennaio finisca qui”.

Paratici su Emre Can e Rabiot

“Emre Can rimane con noi. È uno dei centrocampisti più ambiti. Ha delle opportunità lui e anche noi le abbiamo, ma credo che possa essere un giocatore importante per il nostro progetto”. Sull’inserimento di Rabiot nella rosa di Sarri: “È arrivato dopo 8 mesi di inattività ed è normale che già solo fisicamente dovesse riprendersi, adattarsi a diversi ritmi di allenamento e ad un paese nuovo. Logicamente un pochino ha pagato all'inizio ma quando ha giocato ha sempre fatto partite interessanti, tra l'altro le ultime tre le aveva giocate con continuità e bene, a Genova benissimo e secondo me è stato il migliore in campo, quindi siamo fiduciosi, siamo sempre stati tranquilli e convinti che sia un giocatore importante, lo è già stato nel Psg quindi non lo scopriamo certo noi oggi. È una sicurezza, non un dubbio".