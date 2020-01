COSENZA - Il Padova pesca in cadetteria per rinforzare la sua linea offensiva: con una nota ufficiale, il club veneto informa di aver perfezionato il trasferimento dell’attaccante Gianluca Litteri dal Cosenza in biancoscudato. Il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto al termine della stagione. Litteri, catanese classe '88, è cresciuto nell'Inter e ha giocato anche con Salernitana, Entella, Cittadella e Venezia, prima di legarsi al Cosenza esattamente un anno fa.

